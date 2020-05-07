В Подмосковье на жилой дом повесили 50-метровую георгиевскую ленту

На фасаде жилого дома в подмосковном Видном появилась 50-метровая георгиевская лента, передает телеканал Москва 24.

Она занимает 16 этажей и претендует на звание самой большой в России. Таким образом местные жители решили поблагодарить ветеранов за победу в Великой Отечественной войне. Еще одна 40-метровая лента появилась в Реутове.

28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.

За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.