Столичные парки подготовили онлайн-программу к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Девять столичных парков подготовили праздничную онлайн-программу в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятия проведут Лианозовский, Измайловский, Воронцовский парки, сад имени Баумана и другие.
"В программу ко Дню Победы вошли литературные чтения, тематические видеоэкскурсии и выставки с фотографиями военных лет. Все это можно будет посмотреть онлайн – в соцсетях парков. Основную часть спецпроектов опубликуют 8 и 9 мая", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
В частности, студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) прочитают фронтовые письма. Такой видеоролик в своих соцсетях разместит Воронцовский парк.
Парк "Красная Пресня" представит кадры времен Второй мировой войны войны фотокорреспондентов. Подписчики соцсетей парка увидят фото разрушенных городов, портреты солдат и сцены из повседневной жизни тружеников тыла.
Сад имени Баумана организовал литературные виртуальные вечера. На его страницах в социальных сетях появятся видеоролики, в которых сотрудники читают свои любимые стихи о войне.
В "Сокольниках" пройдет тематическая онлайн-экскурсия по территории парка. Начальник отдела музейно-просветительной работы Наталья Макарова расскажет, как территория парка использовалась в годы Великой Отечественной войны. Москвичам, у которых сохранились фотографии зоны отдыха военных лет и чьи родственники были причастны к работе парка в то время, предлагают опубликовать снимки и истории на своих страницах в соцсетях с хештегом #военныесокольники. Самые интересные посты разместят на страницах "Сокольников".
Виртуальную прогулку опубликуют на его страницах Измайловского парка. Видеоэкскурсия приведет желающих в мемориальный комплекс "Площадь Мужества", покажет стелу, возведенную в память о подвиге Наталье Качуевской, а также расскажет о спецшколе, где готовили разведывательные и диверсионные группы.
Парк "Северное Тушино" запустил онлайн-проект "Памяти героев". Каждый день здесь публикуют видеоролики, в которых родственники ветеранов, чьи имена увековечены на Аллее Славы, рассказывают о подвигах своих героев и демонстрируют фотографии из семейного архива.
Лианозовский парк подготовил видеоролик "Всегда в наших сердцах". Он смонтирован из сменяющих друг друга 50 черно-белых фотопортретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Под каждым можно будет прочитать краткую биографию.
Парк "Зарядье" также подготовил выставку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция "Лица войны" представит картины российского художника Игоря Обросова, посвященные участникам сражений.
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