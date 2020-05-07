Парк "Зарядье" подготовил виртуальную экскурсию к 75-летию Победы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Парк "Зарядье" подготовил выставку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Экспозиция "Лица войны" станет первой выставкой, которая откроется в режиме онлайн. Этот проект подземный музей "Зарядья" запустил в этом году. В его рамках в парке проходят короткие выставки, каждый месяц сменяющие друг друга", – рассказали в пресс-службе парка.

Выставка представляет картины российского художника Игоря Обросова, посвященные участникам сражений в годы войны. В частности, горожане увидят знаменитые картины "Москва. Провожая эшелоны", "1941 год. Эвакуация" , "Рубежи под Москвой".

Также в экспозицию войдут рисунки учеников Московской средней художественной школы для одаренных детей, которые учились в ней в годы войны. Она включает в себя работы Гелия Коржева, Виктора Иванова, Люциана Шитова, Олега Савостюка и других учащихся.

В ходе виртуальной экскурсии пользователи смогут познакомиться и с творчеством современных поэтов, которые посвящали свои работы событиям ВОВ. Так, горожане увидят картины "Ночью во сне отступает город" Дмитрия Мельникова, "Дед" Павла Великжанина и другие.

Виртуальная экскурсия станет доступна для пользователей 9 мая в 12:00 в социальных сетях парка. Кроме того, парк готовит 3D-тур по новой экспозиции. Ссылку на него разместят также на страницах "Зарядья".

Ранее сообщалось, что онлайн-музей "Москва – с заботой об истории" собрал коллекцию времен Великой Отечественной войны. Выставка включает в себя почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.

