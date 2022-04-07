В "Лужниках" прошел флешмоб "За Здоровье"

Фото: Дмитрий Иванов
Во Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, на территории спорткомплекса "Лужники" состоялся флешмоб "За Здоровье". В акции приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.
Зарядку провели профессиональные инструкторы по фитнесу на специально установленной сцене, которая располагалась на территории фестивальной площади. К флешмобу присоединилась российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
"Я считаю, что это самое прекрасное, что можно сделать сегодня. Зарядить людей энергией, позитивом, чтобы хватило на долгое-долгое время", – поделилась Сотникова.
Зарядка состояла из дыхательной разминки, растяжки, простых силовых упражнений, нагрузки на укрепление мышц спины и шеи.
В мероприятии также поучаствовали столичные студенты, молодежные общественные организации и горожане.
Ранее тренер-преподаватель, инструктор по йоге Анна Шавыря назвала правила, которые помогут не бросить тренировки. По ее словам, нужно выбрать конкретный вид спорта, вызывающий восторг, а также больше читать и узнавать о нем.
Также эксперт рекомендовала определить с тренером интенсивность нагрузки, режим питания, сна и технику дыхания. Создать нужный настрой поможет сбор сумки с одеждой и прослушивание музыки по пути в зал.
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