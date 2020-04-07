Трансляции онлайн-проекта "Из метро" стали доступны на английском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-трансляции проекта "Из метро" теперь доступны и на английском языке. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

Слушатели благодаря лекциям смогут узнать интересные факты о проектировании метро, о его строительстве и развитии в разное время, а также об условиях работы подземки во время Великой Отечественной войны.

Первая лекция состоится 8 апреля в 16:00. Трансляция будет доступна на официальной странице центра профориентации в Instagram. Специальные трансляции на английском языке будут проводиться два раза в неделю, русскоязычные – до семи раз в день.

С 28 марта онлайн-проект "Из метро" полностью перешел на удаленную работу. Сотрудники Центра профориентации метрополитена каждый день проводят трансляции познавательных лекций и прямые эфиры с увлекательными рассказами из дома.

Пользователи в прямом эфире уже посетили лекции об истории метро, поучаствовали в онлайн-беседах с машинистом, дежурным по станции и одним из дикторов подземки.

В течение двух недель виртуальные экскурсии столичной подземки посмотрело уже более 40 тысяч человек. Ежедневно столичная подземка запускает по четыре эфира на различную тематику.

