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07 марта, 16:07

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"Россети Московский регион" перешли на усиленный режим работы в преддверии 8 Марта

Фото: 123RF/lempro

Специалисты ПАО "Россети Московский регион" перешли на усиленный режим работы в преддверии Международного женского дня, сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты <...> готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение", – говорится в сообщении.

В период праздничных выходных будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников и руководителей филиалов, также планируется усилить контроль за работой всех энергетических объектов компании. Уточняется, что особое внимание уделят социально значимым объектам и местам, где будут проводиться массовые мероприятия.

"К ликвидации возможных нештатных ситуаций готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 445 единиц спецтехники", – заключили в "Россетях".

Тем временем возле Рижского рынка в Москве из-за предстоящего праздника отмечается высокая загруженность дорог. Поэтому москвичей и гостей города призвали пересесть на общественный транспорт. В это же время в районе рынка дежурят четыре экипажа ЦОДД, которые регулируют дорожную обстановку.

Очереди за цветами образовались на Рижском рынке в Москве

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