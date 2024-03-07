В ТиНАО с января ввели в эксплуатацию 146 тыс "квадратов" жилья

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С января текущего года в ТиНАО ввели в эксплуатацию 189 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 146 тысяч "квадратов" жилья. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Новые округа Москвы уже несколько лет являются лидерами по вводу жилья, подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, активно развивается инфраструктура районов, комплексно благоустраиваются дворы.

При помощи такого подхода к формированию новых кварталов для жителей создают удобное пространство для отдыха и досуга: зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями, детские и спортивные площадки, отметил заммэра.

При реализации градостроительных проектов много внимания специалисты уделяют социальной инфраструктуре, созданию мест приложения труда, формированию современной дорожно-транспортной сети, заметил руководитель департамента развития ТиНАО Владимир Жидкин.

По его мнению, это очень важно для округа, который ориентирован на потребности жителей любого возраста, в том числе активной молодежи. Жидкин подчеркнул, что, как следствие, около 44% покупателей недвижимости в данных округах – люди в возрасте 26–35 лет, также 70% переезжающих сюда – семьи с детьми.

Он напомнил, что всего в этом году в ТиНАО планируют построить более 2,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе свыше 2,1 миллиона "квадратов" жилых помещений.

Ранее сообщалось, что свыше трех тысяч семей из 60 домов переселились в новое жилье в рамках программы реновации в ТиНАО. В шести поселениях первый этап программы уже выполнили, а в поселении Сосенском все участники реновации переехали в новое жилье.

Кроме того, инвестор построит многофункциональный комплекс с жилой и офисной недвижимостью в Сосенском поселении ТиНАО. Всего на территории площадью 6,6 гектара возведут почти 600 тысяч квадратных метров разной недвижимости. Из них 293 тысячи "квадратов" составит жилье, а 300 тысяч – коммерческие объекты.

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