Территорию ГКБ имени С.С. Юдина на юге Москвы благоустроят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Территорию городской клинической больницы имени С.С. Юдина планируют благоустроить в 2022 году. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что главная цель проекта – создание для пациентов комфортной среды, способствующей их скорому выздоровлению.
"Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан", – уточнил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в рамках работ организуют новую главную входную группу больницы. Она будет включать в себя партерный цветник, ландшафтные композиции с фонтанами, автопарковку для скорой помощи и места для встреч и ожидания.
Кроме того, на территории медучреждения реорганизуют зоны отдыха. Также планируют заменить покрытие дорожек и проездов, сделать газоны, установить современные фонари, торшеры и ландшафтную подсветку.
"Для отдыха пациентов и посетителей установим новые скамьи, уличные стулья, лежаки, навесы и перголы-качели, предусмотрена организация дополнительных парковочных мест", – отметил Бирюков.
Появится на территории больницы и мультисенсорный сад, необходимый для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Он поможет в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния людей с нарушением одного из органов чувств. В саду разместят кустарники, цветы и травы, имеющие ярко выраженные тактильные свойства и аромат.
"В рамках благоустройства появятся новые прогулочные маршруты и удобная навигационная система, включающая информационные стелы, большие карты и указатели", – заключил заммэра.
Приведут в порядок рабочие и детскую площадку. Для персонала обустроят спортивную площадку, позволяющую проводить тренировки, играть в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис. Кроме того, в рамках реконструкции будут проведены ремонт и облицовка вентиляционных сооружений, облицовка контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции и теплового пункта.
Ранее сообщалось, что около 1,5 миллиона москвичей получат обновленные поликлиники возле дома в 2022 году. Программа модернизации поликлиник по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей. Так, в поликлиниках устанавливают маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях – аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и другую технику.
Около 1,5 миллиона москвичей получат обновленные поликлиники возле дома в 2022 году
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