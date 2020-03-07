Лифты заменят в трех домах ТиНАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В ТиНАО до конца текущего года проведут замену лифтового оборудования. Работы по программе капремонта запланированы в трех домах округа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в список попали многоэтажки по адресам: поселение Московский, дом 43, корпус 2, а также поселок Коммунарка, дома 18 и 19. Некоторые подъемники в этих зданиях эксплуатировались уже 25 лет, что является предельным сроком службы лифтов.

"В московских домах устанавливают новые лифты отечественного производства, которые отвечают всем современным требованиям. В тех подъездах, где установлено несколько лифтов, для удобства жителей их будут менять по очереди", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городском округе Люберцы обновили почти 100 лифтов. Всего в окружных районах будет заменено 130 подъемных установок. Полное завершение работ планируется в марте текущего года.