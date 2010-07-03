Трамвайная линия от метро "Пражская" будет включать 9 остановок

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На новой трамвайной линии, которая пройдет от станции метро "Пражская" в районы Бирюлево и Чертаново, будет десять остановок. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, маршрут проходит вдоль улицы Красного Маяка мимо метро "Пражская". Далее линия будет пересекать Кировоградскую улицу и Варшавское шоссе, а затем проследует по улице Подольских Курсантов в районы Бирюлево Западное и Восточное.

"На линии запроектировано восемь наземных остановок и одна, расположенная на эстакаде", – уточнил главный архитектор столицы. Проекты станций уже согласовали в Москомархитектуре. Кузнецов также привел слова Сергея Собянина о том, что новый трамвайный маршрут улучшит транспортную доступность целого ряда районов и позволит москвичам быстрее добраться до метро.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры



В Центральном и Южном Чертанове трамвай будет делать пять остановок. Первая из них – "Улица Красного Маяка" – разместится на углу одноименной улицы, между домами №№ 8 и 10. Там установят электронное табло и систему видеонаблюдения. Пассажиры смогут ожидать трамвай в двух павильонах.

Остановка "Метро "Пражская" появится у южного вестибюля метро, у наземного перехода рядом с пересечением улиц Красного Маяка и Кировоградской. Остановочный пункт "Варшавское шоссе" оборудуют у дома № 2, корпуса 1 на улице Подольских Курсантов, в районе ее пересечения с Варшавским шоссе. Еще одной остановкой на маршруте станет "Дорожная улица".

Как уточнили в Москомархитектуре, остановку "Платформа Покровское" трамвай будет делать на эстакаде – на границе районов Чертаново Южное и Бирюлево Западное. К лестничным сходам в виде двух башен можно будет попасть по пешеходному переходу. Фасады остановочного пункта оформят панелями серого и голубого цветов.

В районе Бирюлево Западное трамвай будет делать еще четыре остановки: "Улица Подольских Курсантов, 22", "Улица Подольских Курсантов, 26", "Бирюлево" (на высадку) и "Конечная станция "Бирюлево" (на посадку).

В начале февраля заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы по созданию трамвайной линии в Бирюлеве могут начать через два–три месяца. По словам Хуснуллина, длина трамвайного пути составит примерно 5,3 километра.