Трамвайная линия от метро "Пражская" будет включать 9 остановок

На новой трамвайной линии, которая пройдет от станции метро "Пражская" в районы Бирюлево и Чертаново, будет десять остановок. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, маршрут проходит вдоль улицы Красного Маяка мимо метро "Пражская". Далее линия будет пересекать Кировоградскую улицу и Варшавское шоссе, а затем проследует по улице Подольских Курсантов в районы Бирюлево Западное и Восточное.
"На линии запроектировано восемь наземных остановок и одна, расположенная на эстакаде", – уточнил главный архитектор столицы. Проекты станций уже согласовали в Москомархитектуре. Кузнецов также привел слова Сергея Собянина о том, что новый трамвайный маршрут улучшит транспортную доступность целого ряда районов и позволит москвичам быстрее добраться до метро.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В Центральном и Южном Чертанове трамвай будет делать пять остановок. Первая из них – "Улица Красного Маяка" – разместится на углу одноименной улицы, между домами №№ 8 и 10. Там установят электронное табло и систему видеонаблюдения. Пассажиры смогут ожидать трамвай в двух павильонах.
Остановка "Метро "Пражская" появится у южного вестибюля метро, у наземного перехода рядом с пересечением улиц Красного Маяка и Кировоградской. Остановочный пункт "Варшавское шоссе" оборудуют у дома № 2, корпуса 1 на улице Подольских Курсантов, в районе ее пересечения с Варшавским шоссе. Еще одной остановкой на маршруте станет "Дорожная улица".
Как уточнили в Москомархитектуре, остановку "Платформа Покровское" трамвай будет делать на эстакаде – на границе районов Чертаново Южное и Бирюлево Западное. К лестничным сходам в виде двух башен можно будет попасть по пешеходному переходу. Фасады остановочного пункта оформят панелями серого и голубого цветов.
В районе Бирюлево Западное трамвай будет делать еще четыре остановки: "Улица Подольских Курсантов, 22", "Улица Подольских Курсантов, 26", "Бирюлево" (на высадку) и "Конечная станция "Бирюлево" (на посадку).
В начале февраля заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы по созданию трамвайной линии в Бирюлеве могут начать через два–три месяца. По словам Хуснуллина, длина трамвайного пути составит примерно 5,3 километра.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.