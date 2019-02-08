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19:22

Названы сроки строительства трамвайной линии в Бирюлеве

город строительство

19:22

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Строительство трамвайной линии в Бирюлеве могут начать через два-три месяца, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в течение этого срока должна быть готова вся необходимая документация. Сейчас идет проектирование, сообщает Агентство "Москва".

Хуснуллин отметил, что сложно проходили публичные слушания по определенному участку. Была проблема со строительством депо для трамваев.

Трамвайная линия с эстакадой запланирована на участке от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное.

Длина трамвайного пути может составить 5,3 километра. На линии планируется девять остановок – восемь наземных и одна на эстакаде.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что после реконструкции площади Тверская Застава ежедневно более 30 тысяч человек пользуются трамвайными маршрутами №7 и 9.

город строительство

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