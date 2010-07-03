Западное и Восточное Бирюлево соединит трамвай

Новая трамвайная линия пройдет через столичные районы Бирюлево Западное и Восточное. В рамках проекта планируют построить эстакаду, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Многопролетная эстакада общей протяженностью порядка 1 тысячи метров будет расположена в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное", – цитирует "Интерфакс" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. По его словам, строительство эстакады обеспечит движение трамваев через пути Курского направления железной дороги, а также проезд машин по улице Подольских курсантов.
Как отметили в Москомархитектуре, на эстакаде появится остановка "Покровское" с длиной платформы около 75 метров. К лестничным сходам в виде двух башен будет вести пешеходный переход. "Ввиду стесненных условий участка застройки, пассажиры смогут попасть на остановку только по лестницам, или воспользовавшись лифтами, установленными в башнях", – подчеркнул Кузнецов.
Автомобильная дорога пройдет по эстакаде параллельно трамвайным путям.
В начале февраля заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы по созданию трамвайной линии в Бирюлеве могут начать через два–три месяца. Трамваи поедут от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное. По словам Хуснуллина, длина трамвайного пути составит примерно 5,3 километра. На линии будет девять остановок, включая восемь наземных и одну на эстакаде.
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