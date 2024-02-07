Город выставил на торги нежилое помещение в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили коммерческое помещение в жилом доме в районе Хамовники. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Инвесторов приглашают на торги по продаже нежилого помещения свободного назначения площадью почти 200 квадратных метров в Хамовниках, рядом с Зубовской площадью", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о помещении в доме, расположенном по адресу улица Бурденко, дом 8/1. Недалеко от него находится станция метро "Парк культуры".

Помещение реализуют 21 февраля в ходе торгов на электронной платформе "Росэлторг". Для участия в них необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить усиленную квалифицированную электронную подпись.

До этого на торги выставили помещение в Хорошёво-Мнёвниках. Его площадь составляет 600 квадратных метров. Реализовать объект планировали для открытия спортзала.



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