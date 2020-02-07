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Город

12:19

В районе Арбат могут ввести зонирование скоростного режима

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пилотный проект по введению зон со снижением скоростного режима планируется ввести в районе Арбат, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артура Шахбазяна.

"В планах у нас реконструкция в переулках Арбата. Там много небольших переулков, есть в планах введение зонального режима скорости. 90% водителей там ездит со скоростью 30–40 километров в час", – сказал он.

Шахбазян пояснил, что в 2019 году в рамках благоустройства в районе Дорогомилово зонально ввели режим 40 километров в час на нешироких улицах.

"Мы исправили геометрию этих улиц, которые не позволяют на высокой скорости двигаться, ввели зону "40", – рассказал замглавы ЦОДД, подчеркнув, что три четверти горожан положительно отнеслись к нововведению.

Ранее в МВД предложили увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час в шесть раз – до 3 тысяч рублей. При повторном превышении скорости в этом диапазоне штраф составит уже 5 тысяч рублей.

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