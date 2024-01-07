Город выделил почти 85 га земли для реализации программы реновации в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выделила 84,84 гектара земли во всех столичных округах для реализации программы реновации в 2023 году. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, город каждый год выделяет землю для реализации программы реновации, вместе с новыми домами там размещают нужную инфраструктуру. Ефимов уточнил, что в 2023 году с Московским фондом реновации заключили 102 договора безвозмездного пользования и аренды земельных участков.

Отмечается, что землю выделили в каждом округе Москвы. Так, со слов руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего участков в прошлом году выделили в ЮВАО – 18,92 гектара, в ВАО – 14,79 гектара, в ЮЗАО – 9,8 гектара. Также земельные участки площадью 8,12 гектара и 7,3 гектара предоставили Московскому фонду реновации на севере и юге столицы, заключил он.

Ранее стало известно, что в этом году планируется снести около 200 домов по программе реновации. Как рассказал глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев, в 2023 году демонтировали свыше 200 домов в рамках реновации.

Не менее 200 домов демонтируют по программе реновации в Москве