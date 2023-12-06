Дом в конструктивистском стиле отремонтировали на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом в конструктивистском стиле, расположенный на улице Расковой в Беговом районе Москвы, капитально отремонтировали. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капремонта (ФКР) столицы.

Там указали, что особое внимание уделили восстановлению фасада дома. Специалисты сначала очистили штукатурный слой, затем заделали трещины и восстановили повреждения кирпичной кладки. Далее они привели в порядок межэтажные пояса и наличники, используя цементно-известковый раствор, места намокания обработали биозащитным составом, а после – покрасили водоотталкивающей акриловой краской.

Также отмечается, что рабочие сделали плиточный цоколь, отремонтировали входные группы, обновили откосы и поставили новые окна. На крыше дома обновили кровлю, вентиляционные шахты, заменили металлические части парапета, а также магистрали центрального отопления и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что дом в неоклассическом стиле, расположенный по адресу улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 4, капитально отремонтировали. Специалисты восстановили фасад и архитектурные элементы.

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