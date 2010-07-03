ТПУ на Киевской площади увеличит пассажиропоток наземного транспорта вдвое

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Благоустройство площади Киевского вокзала позволит увеличить пассажиропоток наземного транспорта на 50% к концу 2020 года, сообщил руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"Транспортно-пересадочный узел на Киевской, если брать всех пассажиров, которые пересаживаются на линии метро и переходят на наземные части транспортно-пересадочного узла, получается 400 тысяч. При этом 200 тысяч пассажиров в сутки пересаживаются с пригородных электричек", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

По его словам, это граждане, которые едут дальше на наземном транспорте и идут пешком до работы. Ликсутов отметил, что на данный момент реализована почти вся транспортная схема.

На участке работают два маршрута электробусов, для них установлено девять зарядок, планируется подключить еще шесть.

Для некоторых маршрутов время в пути сократилось в шесть раз за счет транспортной схемы и приоритета наземного транспорта, подчеркнул Ликсутов.

"В перспективе количество пассажиров наземного городского транспорта будет увеличено почти на 50%, мы думаем, что к концу следующего года это произойдет, количество электробусов здесь будет увеличено в три раза", – отметил руководитель ведомства.

Весной будущего года на площади Киевского вокзала появятся навесы. Ежедневно более 50 тысяч человек передвигаются от площади до ТЦ "Европейский".

"Мэр Москвы поставил задачу, чтобы время в пути и комфорт пассажиров были на первом месте. И те улучшения, которые запланированы, навесы, обновления, которые появятся весной следующего года, сделают транспортно-пересадочный узел Киевского вокзала еще более привлекательным", – добавил Ликсутов.

В апреле 2019 года стартовали работы по комплексному благоустройству улиц, переулков и площади рядом с Киевским вокзалом. Все воздушные кабельные линии уберут под землю, появится 13 остановок общественного транспорта и около 1,5 тысячи фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны.

Как благоустроят территорию вокруг Киевского вокзала



Здесь реконструируют привокзальную площадь, Киевский сквер, 2-й Брянский переулок, Брянскую улицу, Можайский вал. Рядом преобразятся улицы Платовская, Раевская, Студенческая, Большая Дорогомиловская и Смоленская. Новый облик получат переулки Дохтуровский, Можайский, 6-й Можайский, Кутузовский, Резервный проезд, 1-й Можайский тупик и Смоленская площадь.

Сейчас площадь Киевского вокзала – одно из самых многолюдных мест Москвы. Здесь пересекаются пути пассажиров поездов дальнего следования, пригородных электричек, аэроэкспрессов, трех станций метрополитена, общественного транспорта.

Сюда приезжают не только за тем, чтобы уехать в другой город, но и на работу – в округе много офисных центров, а также за покупками в ТЦ "Европейский", Дорогомиловский рынок и за букетами на цветочный рынок.

