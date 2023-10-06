Город отменил обеспечительный платеж при продлении аренды для 127 предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти освободили 127 арендаторов от внесения обеспечительного платежа при продлении договоров на новый срок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Такую поддержку получили уже 127 предпринимателей, которые арендуют 279 объектов городской недвижимости общей площадью 45,9 тысячи квадратных метров. Благодаря этому они сэкономили 151,9 миллиона рублей", – сообщил он.

За девять месяцев 2023 года от платежа освободили 25 предпринимателей. Им удалось сэкономить 22,1 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Воспользоваться подобной возможностью могут те, кто не имел задолженности по оплате аренды за последний год. Для этого следует обратиться за госуслугой "Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда" на mos.ru.

Ранее столичные власти решили предоставить городскому производителю оптики субсидии на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Предприятие работает на столичном рынке больше 20 лет и занимает лидирующие позиции в отрасли.



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