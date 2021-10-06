Московский международный салон образования пройдет с 6 по 8 октября в гибридном формате

16:26
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главной темой Московского международного салона образования (ММСО) в этом году станет "Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа". Основные мероприятия пройдут с 6 по 8 октября как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Очные встречи состоятся в "Крокус Экспо", а видеотрансляции и виртуальная выставка – на коммуникационной digital-платформе "ММСО.Коннект".
Деловая программа ММСО охватит все уровни образования: от дошкольного и среднего до инклюзивного и семейного обучения. Так, в кластере "Дошкольное образование" поднимут вопросы, связанные с внедрением в сферу новых технологий. На "Общем образовании" обсудят функционирование и развитие школы. А на площадке специального проекта "Семейное образование" будут говорить об основных трендах домашнего обучения.
Также педагоги смогут посетить 12 мастер-классов. В фокусе внимания окажутся новые инструменты контроля и оценки знаний учеников, способы повышения вовлеченности детей в обучение и проектная деятельность в начальной школе. Кроме того, состоится мастер-класс по смешанному обучению на уроке.
Всего ожидается около 350 мероприятий, более тысячи спикеров, 15 тысяч посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики.
Для очного посещения мероприятий необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте салона. На стойке регистрации в "Крокус Экспо" также нужно предоставить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Для онлайн-участия достаточно только пройти регистрацию, указав персональные интересы.
В 2020 году в салоне образования приняли участие более 250 тысяч человек. Среди них были руководители и специалисты образовательных организаций, органов управления образования, представители бизнеса, учащиеся и их родители из России и зарубежья.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: