Московский международный салон образования пройдет с 6 по 8 октября в гибридном формате

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главной темой Московского международного салона образования (ММСО) в этом году станет "Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа". Основные мероприятия пройдут с 6 по 8 октября как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Очные встречи состоятся в "Крокус Экспо", а видеотрансляции и виртуальная выставка – на коммуникационной digital-платформе "ММСО.Коннект".

Деловая программа ММСО охватит все уровни образования: от дошкольного и среднего до инклюзивного и семейного обучения. Так, в кластере "Дошкольное образование" поднимут вопросы, связанные с внедрением в сферу новых технологий. На "Общем образовании" обсудят функционирование и развитие школы. А на площадке специального проекта "Семейное образование" будут говорить об основных трендах домашнего обучения.

Также педагоги смогут посетить 12 мастер-классов. В фокусе внимания окажутся новые инструменты контроля и оценки знаний учеников, способы повышения вовлеченности детей в обучение и проектная деятельность в начальной школе. Кроме того, состоится мастер-класс по смешанному обучению на уроке.

Всего ожидается около 350 мероприятий, более тысячи спикеров, 15 тысяч посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики.

Для очного посещения мероприятий необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте салона. На стойке регистрации в "Крокус Экспо" также нужно предоставить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Для онлайн-участия достаточно только пройти регистрацию, указав персональные интересы.

В 2020 году в салоне образования приняли участие более 250 тысяч человек. Среди них были руководители и специалисты образовательных организаций, органов управления образования, представители бизнеса, учащиеся и их родители из России и зарубежья.