Московские службы выполнили более двух тысяч заявок на доставку дров

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Более двух тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей выполнили городские службы. Их оставляли жители столицы, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Горожане с хроническими заболеваниями, уехавшие на дачи для соблюдения режима самоизоляции, были обеспечены дровами. Более двух тысяч таких заявок всего за наделю – и работа продолжается", – сообщил он.
На портале мэра и правительства Москвы уточняется, что дрова можно заказать по льготной цене. Для этого необходимо оставить заявку по телефону +7 (495) 870-45-09. Дрова доставляют самосвалы, погрузчики и манипуляторы.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.
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