График движения электричек Белорусского направления МЖД восстановлен после сбоя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение пригородных электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги удалось восстановить. Об этом информирует пресс-служба магистрали.

"Железнодорожники стабилизировали график движения пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД. В пути с увеличенным интервалом следуют только несколько электричек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками магистрали принимаются все возможные меры для того, чтобы "пострадавшие" от сбоя электрички прибыли в конечные пункты как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что поезда на Белорусском направлении МЖД в сторону области задерживаются по техническим причинам. Движение было главным образом затруднено на станции Одинцово.