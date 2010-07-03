Электрички на Белорусском направлении МЖД задерживаются по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Электрички на Белорусском направлении МЖД в сторону области задерживаются по техническим причинам, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что движение затруднено на станции Одинцово. В МЖД работают над сокращением опоздания электропоездов.

Расписание нескольких электричек Ярославского направления МЖД изменится с 5 по 10 и с 12 по 13 октября. Изменения связаны с работами по обслуживанию и модернизации ж/д инфраструктуры.