День открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

День открытых дверей, в рамках которого свыше 250 культурных центров и библиотек Москвы подготовили специальную программу, пройдет 7 сентября в разных округах города. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, ее слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Всего планируется провести около 650 экскурсий, презентаций, мастер-классов, спектаклей, интерактивных занятий и встреч с артистами, где любой желающий сможет узнать о работе культурных площадок, творческих студий и различных кружков.

В 12:00 в Доме Гоголя состоится прогулка, в рамках которой посетителям поведают об истории старинной усадьбы, где сейчас находится мемориальный музей и научная библиотека, а сотрудники библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина, в свою очередь, поделятся деталями архитектурного разнообразия Басманного района. Затем в 13:00 гостей приглашают посетить экскурсию "Частная жизнь особняков и доходных домов Басманной слободы".

Параллельно с этим в библиотеке № 192 организована программа "Верхом на портфеле", согласно которой детям предложат решить головоломки по географии и истории, задачи по математике, ребусы и анаграммы по окружающему миру, а также поучаствовать в литературных викторинах и спортивных состязаниях.

В 13:00 юных москвичей и гостей столицы будут ждать в культурном центре "Ватутинки", для которых запланировали провести квест "Кинолента", где дети смогут показать свои знания в области кино и актерского мастерства. Кроме того, им расскажут, как наносить грим. Научиться работать на сцене и в команде ребята смогут на встрече с педагогом театральной мастерской в концертном зале Дома культуры "Маяк" в 13:30.

Собрать робота предложат юным гостям в культурном центре "Меридиан" в 14:00 и 15:00, а в 16:00 в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева пройдет презентация книги "Москва – вкусы прошлого" о ресторанной культуре конца XIX – начала ХХ века. Узнать об особенностях современных читален, выдаче и приемке книг можно в 17:00 на практикуме "Сегодня я библиотекарь" в библиотеке № 74.

В это же время запланировано занятие студии изобразительного искусства в центре культуры и досуга "Академический", а уже в 19:00 посетители смогут посмотреть спектакль "Раскольников. Между Тьмой и Светом" от Дома культуры "Стимул" и Московского драматического театра имени С. А. Есенина.

Москвичей и гостей столицы предупредили, что на некоторые мероприятия понадобится предварительная регистрация.

5 сентября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка, приуроченная к новому театральному сезону Театра на Бронной. В экспозиции под открытым небом представлено 30 стендов, которые знакомят с историей театра, процессом работы по реставрации здания на Малой Бронной. Выставку можно увидеть на Гоголевском до конца сентября, далее экспозиция переместится на Страстной бульвар.

