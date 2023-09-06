Советские фильмы об ученых бесплатно покажут в парке "Зарядье" 15–16 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Советские фильмы об ученых будут показывать в рамках марафона "Умы России" в парке "Зарядье" с 15 по 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Отмечается, что кинопоказы проекта "Кинопередвижка" пройдут под Стеклянной корой. Программу "Умы России" приурочили к Десятилетию науки и технологий, которое объявил Владимир Путин.

В сообщении подчеркнули, что гости увидят киноленты на 35-миллиметровой пленке из золотого фонда российского кинематографа. В основе мероприятия – ретроспектива картин о советских ученых, сделавших сенсационные открытия, тем самым навсегда изменив ход научной мысли.

Добавляется, что речь идет о фильмах "Александр Попов", "Пирогов", "Академик Иван Павлов" и "Депутат Балтики". Каждый вечер можно будет посмотреть два фильма. Вход свободный.

Ранее более 54 тысяч человек посетили мероприятия восьмой ежегодной акции "Ночь кино", которая прошла в Москве 26 августа. К мероприятию присоединилось больше 120 площадок.

Также 2 и 3 сентября в "Лужниках" проходили показы документального кино о капитальном ремонте знаменитых жилых домов и домов-памятников. Вход был бесплатным, без регистрации.

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