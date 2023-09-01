Документальное кино о ремонте знаменитых жилых домов покажут в "Лужниках" в рамках МУФ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Документальное кино о капитальном ремонте знаменитых жилых домов и домов-памятников покажут в летнем кинотеатре в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) 2 и 3 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что кинопоказы пройдут под открытым небом в 20:00 рядом с павильоном Фонда капитального ремонта Москвы на Фестивале городского хозяйства, ориентиром является "ПандаПарк". Вход на показы свободный, регистрация не нужна.

Так, в субботу, 2 сентября, пройдет показ фильма "Экспериментальный дом. Чертаново Северное", посвященный обновлению культового экспериментального жилого квартала в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. К просмотру присоединится москвовед-экскурсовод Мария Василенок.

В сообщении напомнили, что район возводился в 70–80-е годы прошлого века и должен был стать прототипом "жилья будущего". Именно здесь впервые в столице появился подземный паркинг, а фасад зданий выделяется разноразмерными окнами, многокомпонентной пластикой.

В воскресенье, 3 сентября, состоится встреча с блогером-историком Даниилом Давыдовым, который расскажет о капитальном ремонте объектов культурного наследия, и заключительный кинопоказ. Гости узнают об обновлении домов-памятников, уникальные факты об этих зданиях и способах восстановления их исторического облика.

Ранее сообщалось, что 2 и 3 сентября на площадке МУФ в Гостином Дворе появится большая развлекательная зона для детей. В рамках нее состоятся шоу, мастер-классы, представления и встречи с персонажами из мультфильмов.

Также в "Лужниках" 2 сентября в 16:00 состоится чемпионат по настольной игре "Москва. Как это работает?". Дети и их родители смогут проверить, кто из них лучше знает столицу.

Москвичам рассказали, какая будет программа МУФ 2–3 сентября