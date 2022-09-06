Более 2,5 тыс дворов благоустроили в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В этом году в программу благоустройства по просьбе жителей включили более 2,5 тысячи дворов в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы находятся на финальной стадии и завершатся в сентябре.

"Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы – добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – подчеркнул заммэра.

Он рассказал, что в рамках благоустройства заменили асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделали удобные парковки, поставили скамейки, а где позволило пространство – уличные качели и беседки.

Кроме того, во дворах обновили детские и спортивные площадки, установили фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Сейчас городские службы обустраивают газоны и клумбы, а позже высадят деревья и кустарники.

Ранее все столичные дворы – их более 24 тысяч – привели в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Их оборудовали необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, а также качественным освещением.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. Однолетними и многолетними цветами дополнят клумбы в центральных районах Москвы и вдоль основных магистралей.

Дополнительно высадят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацею. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.

