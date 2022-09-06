Свыше тысячи семей оформили квартиры соцнайма в собственность по программе рановации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более тысячи семей оформили квартиры социального найма в собственность при переезде в новое жилье по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что для этого нужно подать письменное заявление в центре информирования. Чаще всего в собственность оформляли квартиры в ЮАО (171 раз), САО (147 раз) и ЗАО (123 раза).

Получить консультационные услуги участники программы могут в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек. Специалисты могут рассказать о предоставлении равнозначных помещений, принять заявления и документы, заключить договоры.

Ранее сообщалось, что в четырех районах столицы восемь домов демонтировали по программе реновации в августе. Дома располагались в Западном Дегунине, Проспекте Вернадского, Косино-Ухтомском и Восточном Бирюлеве.

Около тысячи жителей расселенных и демонтированных домов получили квартиры с улучшенной отделкой в новостройках.

