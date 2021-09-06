Галина Хованская: перевод апартаментов в жилой фонд создаст нагрузку на социальные объекты

17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перевод апартаментов в жилой фонд даст непомерную нагрузку на объекты социальной инфраструктуры, считает глава комитета Госдумы по жилищно-коммунальной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Она рассказала, что в апреле 2021 года в Госдуму внесли законопроект, определяющий статус многофункциональных зданий. Он предусматривает, что к таким объектам будет применяться жилищный кодекс. Нежилые здания в таком случае будут переводиться в жилой фонд, однако термина "апартаменты" в проекте нет, но в пояснительной записке он указан.
"Апартаменты – жилье, к которому не предъявляются требования теплоизоляции, противопожарной и экологической безопасности. Здесь может полностью отсутствовать социальная инфраструктура: строительство школ и поликлиник необязательно. Из-за этого ложится огромная нагрузка на ближайшие районы, в которых уже есть все условия для комфортной жизни", – пояснила Хованская.
Она отметила, что вопрос о нормах обеспечения жильцов апартаментов транспортной и социальной инфраструктурой предлагается решать регионам. Сегодня этот вопрос продолжает оставаться открытым.
Хованская также уточнила, что данный законопроект не был рассмотрен в первом чтении, его судьба будет решена на следующем созыве.
Ранее Галина Хованская заявила, что установка счетчиков воды должна осуществляться за счет поставщиков.
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