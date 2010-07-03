Портал "Узнай Москву" проведет конкурс для столичных фотографов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичных фотографов пригласили принять участие в конкурсе, который проведет портал "Узнай Москву" с 20 по 22 сентября.
Участники нового проекта смогут пообщаться с известными фотографами и сделать снимки для портала. Заявки на участие у конкурсе принимаются до 12 сентября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Для этого надо заполнить специальную форму на сайте проекта и прикрепить несколько своих работ – фотографий зданий и улиц Москвы. Эксперты во главе с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым рассмотрят все портфолио и отберут лучших фотографов, которые и войдут в состав конкурсных команд", – говорится в сообщении.
Особенность конкурса состоит в том, что для каждой команды фотографов Мосгорнаследие готовит уникальный экскурсионный маршрут.
Участники пройдут по маршруту вместе с представителями музеев, историками и искусствоведами. Команды будут составлять свою "фотокарту" столицы.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл отметил, что лучшие работы станут иллюстрациями к объектам, которые размещены на портале, а самые необычные снимки представят на фотовыставке под открытым небом.
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".
Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.
Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 175 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 90 тематических прогулочных маршрутах.
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