Специалисты Мосприроды заметили семью редких чибисов у реки Ржавки

Фото: ТАСС/Philipp von Ditfurth

Специалисты "Мосприроды" обнаружили семью чибисов у реки Ржавки. Они входят в Красную книгу, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Здесь, если повезет, можно увидеть чернышей, малых зуек, а также чибисов.Пара этих редких пернатых взволнованно перекликалась друг с другом: вероятно, самец подавал самке условный сигнал", – отмечается в сообщении.

После возвращения с зимовки птицы начинают создавать семьи и выбирать места для выведения потомства. Им необходимы открытые пространства, поля, луга и пустыри. Чибисы формируют гнездо на земле и не маскируют его. При угрозе пернатые прогоняют врага, кружат над ним с громкими звуками. Питание чибисов состоит из беспозвоночных, жуков и личинок.

Эти птицы отличаются хохолком из длинных узких перьев на голове, черным клювом и голосом. Народ называет их пигалицей или луговкой.

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