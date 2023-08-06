На Мосурбанфоруме в "Лужниках" можно увидеть макеты новейших станций метро

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Макеты новейших станций метро и другие уникальные инсталляции представлены в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщается на официальном сайте МУФ.

"Экспозиция "Станции московского метро" знакомит гостей с макетами новейших станций. Здесь посетители смогут оценить архитектуру и декор самых современных из них – станций "Филатов Луг", "Давыдково", "Воронцовская" и других", – говорится в материале.

Кроме того, инсталляция в виде воздушного моста "Два сердца столицы" символизирует БКЛ и МЦК.

В "Лужниках" также можно увидеть макет Ростокинского акведука, который был возведен в 1783 году. Рядом с ним запланировали провести работы по благоустройству. Акведук станет частью зеленого маршрута в парке "Яуза".

В свою очередь, в композиции "Сердце столицы" отражены знаковые архитектурные городские объекты. Рядом находится "Световой тоннель" с 30-метровым интерактивным экраном, на котором показана анимированная панорама Москвы. Гости МУФ могут включить на экране водопад из цветов или зажечь огни столицы.

Желающие могут посмотреть макет ротонды усадьбы Братцево, которая появилась еще в начале XIX века. На площадке в "Лужниках" ее построили почти в натуральную величину.

Также здесь оборудовали необычную зону отдыха – арт-объект "Трубы". Для гостей МУФ установили полукруглые скамейки в виде ярко-синих труб.

У всех желающих есть возможность поучаствовать в проекте "Светодизайнер" – подобрать подсветку для макета Большого театра. Инсталляция "Мост любви" рассказывает о деятельности ГБУ "Гормост", а также предлагает влюбленным выгравировать на замках памятные надписи.

На площадке МУФ также реализуется проект "Памятные монеты". Он направлен на то, чтобы приучить москвичей к раздельному сбору мусора. Инсталляция "Экосфера" рассказывает о достижениях города в области экологии.

Макет двухкомнатной квартиры панельного дома серии П-44 получил название "Безопасный дом". Гости МУФ узнают о том, что разрешается и запрещается делать при перепланировке. Можно дополнительно получить консультацию специалиста.

Желающие могут внести свой вклад в создание арт-инсталляции "На холсте из труб". Для этого нужно посетить мастер-класс по росписи пластиковых труб, которые затем станут частью объекта.

Московский урбанистический форум стартовал в Москве 2 августа. Первыми заработали площадки в "Лужниках" и Гостином Дворе. МУФ продлится до 10 сентября.

В Гостином Дворе гражданам расскажут о развитии социальной сферы Москвы, будут подняты темы здравоохранения, социальной поддержки и образования в городе. На этой площадке посетители форума могут ненадолго поменять профессию и стать врачом, научиться пользоваться современным медицинским оборудованием и посетить офис профессий.

В Манеже в середине августа откроется выставка о настоящем и будущем транспортной системы столицы, на которой посетителям расскажут, какие новые станции появятся в скором времени в Москве.



Насыщенную программу в "Лужниках" в выходные подготовили для гостей МУФ