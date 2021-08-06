Сергунина рассказала о предстоящей реставрации памятников участникам войны 1812 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о реставрации семи монументов, установленных в честь героев Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. Вначале специалистам предстоит изучить особенности монументов. Каждый из них уникален, поэтому требует индивидуального подхода", – подчеркнула Сергунина.
Так, при реставрации Триумфальной арки будет уделено особое внимание ее декору со скульптурами воинов.
Известно, что первая Триумфальная арка была создана в 1814 году из дерева. Ее соорудили специально для торжественной встречи русских войск, вернувшихся из Западной Европы. В том виде, в котором она известна сейчас, ее воссоздали лишь в 1966 году по решению Моссовета. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения.
В настоящее время уже идет разработка проекта реставрации бюстов Михаила Кутузова на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте. Их восстановление запланировано на 2022 год.
Также на 2022 год запланирована реставрация поклонного креста, установленного в память о казачьем атамане Матвее Платове на улице Рогожский Поселок, который был создан в 2008 году.
В это же время реставрируют и мемориал героям Отечественной войны 1812 года в Госпитальном сквере и памятный знак "200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года" на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц.
Кроме того, на 2022–2023 годы специалисты отремонтируют памятник "Воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года" на Новокуркинском шоссе. Он представляет собой обелиск из камня с резными посвятительными надписями.
Ранее в Марьине открыли после реконструкции памятник "Солдату Отечества 20 века". К обновленному мемориалу возложили цветы молодежный актив района, ветераны и депутат Госдумы РФ от Люблинского округа Петр Толстой.
Он проверил качество ремонтных работ и остался доволен обновлением мемориального комплекса.
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