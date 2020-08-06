Уникальный клуб-столовую отреставрируют в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты отреставрируют клуб-столовую на Гоголевском бульваре, построенный на рубеже 1920-1930-х годов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Здание расположено по адресу Гоголевский бульвар, дом 8, строение 2. Оно считается объектом культурного наследия регионального значения. Здание входит в ансамбль экспериментального общественного жилого комплекса рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества "Показательное строительство".
В частности, предусматривается укрепление несущих конструкций, приведение в порядок фасада и возвращение ему исторического серого цвета, восстановление исторических дверей и лестниц, а также плоской кровли и террасы над подвалом.
Кроме того, будут воссозданы ленточное остекление и козырьки над входами. В настоящее время специалисты осуществляют демонтаж поздней обшивки и вычинку кирпичной кладки подвала. Все реставрационные работы планируют завершить в конце 2020 года.
Дом-коммуна была построена на рубеже 1920-1930-х годов. По задумке архитекторов, дом должен был освободить жильцов от бытовых тягот. Проектирование осуществлялось с ориентацией на идеалы социалистического общества.
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что целью реставрации является полное возвращение исторического облика здания.
"Клуб-столовая на Гоголевском бульваре – очень интересный памятник советской эпохи. Он был построен в качестве общественного пространства для жителей двух прилегающих корпусов. Согласно архивным данным в здании располагались спортзал, клуб, прачечная, столовая, библиотека и различные кружки", – отметил Емельянов.
Здание состояло из трех корпусов, в двух из которых жили одинокие и малосемейные жильцы. Третье здание предназначалось для проведения досуга. В нем располагались клуб, столовая, спортзал, ледник, прачечная и технические службы дома. Кроме того, в корпусе работали библиотека, детский сад, балетная студия и различные кружки.
Само здание в советское время было связано с Центральным домом работников искусства. В общественном корпусе организовывались концерты и спектакли, отмечались праздники. Считалось, что наличие такого корпуса и подобный досуг должны искоренить мещанство из граждан и стать проводником новой советской культуры.
Впоследствии было признано, что эксперимент не удался. В послевоенные годы здание перестроили, и в нем разместили различные конторы.
Ранее объявили, что работы по обеспечению сохранности культурных объектов начнутся на Бадаевском заводе.
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