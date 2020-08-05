Павильон "Грот" музея-усадьбы "Кусково" получил реставрационно-строительный "Оскар"

20:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Павильон "Грот" музея-усадьбы "Кусково" занял первое место в номинации "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования" на конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства". Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры города Москвы.
Реставрация здания продолжалась несколько лет. Павильон является одним из самых интересных и необычных зданий Москвы, а его проект заслужил высочайшую оценку экспертов конкурса, отметили в департаменте.
В рамках реконструкции специалисты восстановили ракушечное убранство интерьеров павильона и скульптур римских богов, воссоздали штукатурное покрытие, лепной декор и роспись внутренней отделки здания. Также были отреставрированы дверные и оконные металлические решетки и осуществлен монтаж слаботочных систем. Всю территорию комплекса благоустроили.
"Грот" был построен в 1755–1761 годах по проекту крепостного архитектора Федора Аргунова. Каменный павильон выполнен в стиле барокко на трехступенчатом цоколе, он декорирован скульптурными украшениями на фронтонах и львиными масками над окнами. Стены здания оформлены известковым туфом и цветным стеклом.
Конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" проводится в Москве с 2000 года по 12 номинациям. Он призван отметить лучшие строительные проекты, которые были реализованы в столице за год, предшествующий году проведения конкурса.
Кроме того, по замыслу столичных властей, это мероприятие должно содействовать распространению информации о современных практиках в архитектуре и росту качества строительства. В финале конкурса также оказались здание прачечной жилого дома Наркомфина, дворец боярина Троекурова и Московский театр "Современник".
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