Вакцинированные москвичи смогут получить QR-код по СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прошедшие вакцинацию москвичи теперь могут получить QR-код по СМС. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.
Уточняется, что для этого в пункте вакцинации необходимо оставить свой номер телефона и номер СНИЛС. Последний нужен, чтобы избежать ошибок при получении кода на федеральных порталах. QR-код придет по СМС после полной вакцинации, то есть после второй прививки в случае двукомпонентной вакцины или сразу после введения однокомпонентной вакцины, например, "Спутник Лайт".
То же самое касается отрицательных ПЦР-тестов, информация о которых вместе с QR-кодом будет также приходить по СМС.
Ранее ряд столичных рестораторов предложил ввести бессрочную возможность принимать посетителей на летних верандах без QR-кода после 12 июля.
Как объяснил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, заведения общепита, в отличие, например, от клубов, не имеют сейчас возможности нанять бригаду охранников, которые бы проверяли QR-коды и следили за тем, чтобы граждане, не подтвердившие свой антиковидный статус, не пытались попасть внутрь.
Москвичам рассказали, как получить QR-код
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