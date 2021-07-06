Вакцинированные москвичи смогут получить QR-код по СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прошедшие вакцинацию москвичи теперь могут получить QR-код по СМС. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.

Уточняется, что для этого в пункте вакцинации необходимо оставить свой номер телефона и номер СНИЛС. Последний нужен, чтобы избежать ошибок при получении кода на федеральных порталах. QR-код придет по СМС после полной вакцинации, то есть после второй прививки в случае двукомпонентной вакцины или сразу после введения однокомпонентной вакцины, например, "Спутник Лайт".

То же самое касается отрицательных ПЦР-тестов, информация о которых вместе с QR-кодом будет также приходить по СМС.

Ранее ряд столичных рестораторов предложил ввести бессрочную возможность принимать посетителей на летних верандах без QR-кода после 12 июля.

Как объяснил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, заведения общепита, в отличие, например, от клубов, не имеют сейчас возможности нанять бригаду охранников, которые бы проверяли QR-коды и следили за тем, чтобы граждане, не подтвердившие свой антиковидный статус, не пытались попасть внутрь.

