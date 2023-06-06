Московский завод увеличил выпуск дорожных поливочных машин в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики

Производство поливочных машин московского завода по выпуску дорожной и коммунальной техники возросло в три раза. Об этом рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Производственные мощности завода "Московский ударник" позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны. В 2020 году здесь запустили линию по изготовлению поливочных машин и за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза – до 15 единиц в год", подчеркнул он.

По словам главы департамента, в будущем компания хочет открыть новый цех, благодаря которому увеличится объем производства.

Завод работает в Москве уже более 18 лет. На сегодняшний день он является одним из ведущих поставщиков дорожной техники в России.

Генеральный директор компании Дмитрий Берников добавил, что технику делают под запрос заказчика.

Ранее сообщалось, что столичный завод "Полет-Хронос" с помощью собственной схемы сократил время создания одной партии анкерных колес – части спускового механизма часов. По словам Овчинского, сейчас московские предприятия осуществляют работу по модернизации своих площадок, а также увеличивают вложения в развитие технологий и разработок, которые помогают улучшению эффективности деятельности и росту объемов производства.

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