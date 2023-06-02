Московское предприятие сократило время обработки деталей часовых механизмов

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный завод "Полет-Хронос" с помощью собственной схемы сократил время создания одной партии анкерных колес – части спускового механизма часов. Благодаря этому вместо недели на обработку одной партии требуется несколько часов, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, сейчас московские предприятия осуществляют работу по модернизации своих площадок, а также увеличивают вложения в развитие технологий и разработок, которые помогают улучшению эффективности деятельности и росту объемов производства.

"Так, конструкторы московского предприятия "Полет-Хронос" спроектировали режущий инструмент для более точной обработки часовых деталей по сравнению с использовавшимися ранее приспособлениями. Разработка позволила в этом году сократить время изготовления одной партии анкерных колес, которые играют важную роль в работе спускового механизма, с одной недели до нескольких часов", – заявил Овчинский.

Предприятие начало работу в 1997 году на базе Первого московского часового завода "Полет", основанного в 1930 году. С 2016 года завод делает товары для моряков под брендом "6МХ". С этого момента предприятие выпустило свыше 15 тысяч наручных часов специально для людей морских профессий.

В свою очередь, гендиректор завода Алексей Ткаченко заявил, что пару лет назад перед ними стояла задача обновить механизм изготовления анкерных колес для производства палубных часов. Специалисты узнали, что на российских предприятиях даже не сохранились методики проектирования таких изделий. По его словам, мастера завода за два года спроектировали специальную фрезу.

Ранее Овчинский рассказал, что в Москве стартует серийное производство умных браслетов, которые будут применяться в рамках единой платформы дистанционного контроля здоровья "Цифровой аватар". По его словам, этим займется компания "Праймсофт".

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