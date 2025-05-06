Московская канатная дорога изменит график работы 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посадка и высадка пассажиров на Московском канатной дороге в пятницу, 9 мая, будут производиться только на станции "Воробьевы горы". Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу канатной дороги.

В четверг, 8 мая, режим работы подъемника будет осуществляться по выходным тарифам с 11:00 до 22:00. При этом 9 мая время сократится с 11:00 до 20:20.

Изменения также ожидаются и в работе канатной дороги на ВДНХ. Она закроется на техническое обслуживание в некоторые дни. Пассажиры не смогут воспользоваться подъемником 12–13, 19–20 и 26–27 мая.

Еще плановые работы канатной дороги запланированы на 2–3 июня.