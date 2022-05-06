Андрей Бочкарев: Москва ускорит темпы переселения участников программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем финансирования программы реновации столичного жилищного фонда составит 110 миллиардов рублей в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра города Андрей Бочкарев отметил, что правительство планирует выполнить все обязательства перед участниками программы.

Он также рассказал о решении по строительству дополнительных восьми миллионов квадратных метров жилой недвижимости. По его словам, это позволит ускорить процесс расселения и дофинансировать программу за счет реализации части квартир на рынке.

"Программа реновации имеет огромную социальную значимость: сегодня для многих москвичей это единственный доступный способ улучшить свои жилищные условия. Даже в текущей экономической ситуации Сергей Собянин ставит перед нами задачу не просто не снижать темпы реализации этой важной городской программы, но и нарастить их, по возможности ускорив расселение москвичей в новое жилье", – отметил Бочкарев.

Он пояснил, что одним из ключевых рисков при реализации крупных городских программ является затягивание сроков строительства. Бочкарев рассказал, что в этом случае сложнее просчитать влияние различных экономических факторов.

"Новая экономическая реальность не должна привести к увеличению сроков строительства домов, растягиванию процессов долгожданного переезда для участников программы реновации. Необходимо создать резерв жилых площадей для ускорения хода программы, а также рассмотреть дополнительные источники ее финансирования", – заключил Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщил, что новое жилье получили свыше 53 тысяч горожан, еще около 29 тысяч москвичей находятся в стадии переезда с начала реализации программы. По его словам, в Москве ввели в эксплуатацию уже 187 новостроек общей жилой площадью 2,4 миллиона квадратных метров.

