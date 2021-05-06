Ураганный ветер повалил 56 деревьев в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ураганный ветер в столице повалил 56 деревьев. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, оказались повреждены около 44 автомобилей и несколько конструкций.

Городские службы проводят работы по ликвидации последствий непогоды – демонтируют поврежденные постройки и вывозят поваленные ветром деревья.

Кроме того, из-за непогоды пострадали два человека. На данный момент им оказывается медицинская помощь.

Москвичей призвали воздержаться в ближайшее время от прогулок по городу и с осторожностью выбирать парковочные места.

Ранее из-за непогоды горожанам уже рекомендовали оставаться дома и не гулять в парковых и лесопарковых зонах. Тех, кто находится на улице при сильных порывах ветра, призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

