Ураганный ветер повалил 56 деревьев в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Ураганный ветер в столице повалил 56 деревьев. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, оказались повреждены около 44 автомобилей и несколько конструкций.
Городские службы проводят работы по ликвидации последствий непогоды – демонтируют поврежденные постройки и вывозят поваленные ветром деревья.
Кроме того, из-за непогоды пострадали два человека. На данный момент им оказывается медицинская помощь.
Москвичей призвали воздержаться в ближайшее время от прогулок по городу и с осторожностью выбирать парковочные места.
Ранее из-за непогоды горожанам уже рекомендовали оставаться дома и не гулять в парковых и лесопарковых зонах. Тех, кто находится на улице при сильных порывах ветра, призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра