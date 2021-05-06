Более 170 столичных учреждений оказались безопасны для посещения во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

175 столичных организаций получили международный сертификат Safe Travels Discover Moscow, который свидетельствует об их соответствии стандартам и нормам безопасности в период пандемии коронавируса. Среди них около 40 туристических компаний, больше 90 гостиниц, музеи театры и кафе, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Пока что отрасль ориентирована преимущественно на внутренний туризм, но, когда пандемия в мире пойдет на спад, знак Safe Travels может стать дополнительным инструментом для привлечения иностранных путешественников", – уточнила Сергунина. Знак получили в том числе музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Политехнический музей и Московский зоопарк.

Чтобы попасть в реестр Safe Travels, нужно подать заявку на сайте программы. После этого эксперты в течение 10 дней проверят, как в заведении решен вопрос противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Michelin планирует представить в октябре 2021 года первый путеводитель по ресторанам российской столицы. Об этом рассказал международный директор гида Гвендаль Пулленек, назвав Москву одной из кулинарных столиц планеты.

