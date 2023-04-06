Деревообрабатывающее производство создадут на севере Москвы – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва предоставит инвестору участок в Молжаниновском районе для создания деревообрабатывающего производства. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключил пятилетний договор аренды земельного участка площадью 0,7 гектара на Машкинском шоссе в Молжаниновском районе по ставке один рубль в год для реализации <...> инвестпроекта <...> по созданию деревообрабатывающего производства", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В проект вложат порядка 260 миллионов рублей. Инвестором выступит компания "Тепло Леса", которая производит фанеру и древесный утеплитель. Благодаря новому производству предприятие сможет нарастить выпуск продукции. Кроме того, реализация проекта позволит создать в районе 85 новых рабочих мест.

Ранее Ефимов сообщил, что на юге Москвы в рамках реализации пяти масштабных инвестпроектов планируется построить производственные объекты на площади 8,5 гектара. Объем инвестиций составит 12,9 миллиарда рублей. По итогам реализации проектов в городе будет создано 1,2 тысячи рабочих мест.



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