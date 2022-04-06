Движение на Золоторожском Валу перекрыто из-за оперативных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение по улице Золоторожский Вал перекрыто в связи с проведением оперативных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В связи с проведением оперативных работ перекрыто движение по улице Золоторожский Вал от дома 11, строения 29, до дома 11, строения 46", – говорится в сообщении.

В департаменте водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок по Волочаевской улице.

Ранее движение транспорта в районе Сосновой аллеи на северо-западе столицы ограничили до 25 декабря 2022 года из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.