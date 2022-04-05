В Москве перекрыли движение из-за уток

В столице перекрыли движение из-за уток. Видео опубликовал телеграм-канал "Новости Москвы".

Инцидент произошел на Звездном бульваре. Судя по кадрам, автомобиль преградил движение машин, а мужчина начал отгонять уток с проезжей части, размахивая руками. Обе птицы переместились с дороги на тротуар.

Это не первый подобный случай в Москве. В мае прошлого года в районе Беговой улицы было парализовано движение транспорта из-за утки и утят, перебегающих дорогу.

Несколько неравнодушных горожан выбежали на проезжую часть, чтобы помочь семейству добраться до нужного места без происшествий. Благодаря усилиям очевидцев никто из птенцов не пострадал.