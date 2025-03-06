Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ закроется до 12 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ в Москве будет недоступна для посещений с 10 до 12 марта в связи с проведением технических работ. Об этом сообщает пресс-служба парка "Орион".

Руководство площадки попросило гостей планировать посещения заранее. В пресс-службе также отметили, что специалисты прилагают все возможные усилия для оперативного завершения работ. Посетители смогут вновь прокатиться на канатной дороге с 13 марта.

ВДНХ при этом пригласил жителей и гостей столицы на празднование Международного женского дня. Возле павильона № 42 в субботу, 8 марта, всадники Кремлевской школы верховой езды поздравят посетительниц и подарят им 300 букетов. Кроме того, в Музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия о вкладе женщин в развитие грамотности и литературы в России.

Также в павильоне № 36 в Музее кино на ВДНХ для женщин бесплатно будут открыты постоянная экспозиция и временные выставки. Посетительницы смогут посмотреть фильмы "Укротительница тигров" и "Восьмое марта". Помимо этого, в музее "Атом" запланировано проведение более десяти мероприятий. Среди них – концерты, творческие мастерские и интеллектуальные игры.

