Московские ярмарки в День гурмана предлагают попробовать деликатесные сыры

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В День гурмана, 6 марта, московские ярмарки приглашают гостей познакомиться с разнообразием сыров из коровьего и козьего молока, включая сыры с благородной плесенью и натуральными добавками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В качестве идеального дополнения к сырам предлагаются ягодные конфитюры и мясные деликатесы.

На ярмарке на Профсоюзной улице внимание посетителей привлекают различные виды сыров: твердые и полутвердые, а также сыры с благородной плесенью и итальянским трюфелем. Фермер из Брянской области представил уникальный сыр "Лавчиз" с двойными сливками, который напоминает о лучших традициях советского сыроварения. Этот сыр, выполненный в форме сердца – символа любви и заботы, представлен в трех вариантах: нежный коровий, пикантный козий и с добавлением трюфеля.

Ягодные конфитюры, представленные на ярмарке на Арбате, помогут раскрыть вкус сыров и создать гармоничные гастрономические сочетания. Они могут стать как сладким дополнением к завтраку, так и ингредиентом для кулинарных экспериментов. Среди популярных сочетаний – нежный козий сыр с малиновым конфитюром, молодой овечий сыр с черничным конфитюром, сыры средней выдержки с крыжовниковым конфитюром, пикантный чеддер с вишневым конфитюром, а также кремовый камамбер или бри с брусничным конфитюром.

Также на ярмарке на Арбате можно приобрести фирменные соусы из натуральных ингредиентов без сахара, ароматизаторов и красителей: ягодно-медовый, бруснично-медовый с перцем чили, горчично-пряный и острый мед. Эти соусы станут отличным дополнением к мясным и рыбным блюдам, сырной тарелке и овощным салатам.

На столичных ярмарках представлена фермерская продукция из более чем 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, которые перед продажей проходят проверку специалистами комитета ветеринарии Москвы.

Круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение года. Благодаря им фермеры получили возможность поддерживать непрерывный цикл реализации. Потребители, в свою очередь, всегда могут купить свежие фрукты, овощи, молочную продукцию, мясо и другие товары.

