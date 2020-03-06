Женщин в "леопардовой" одежде бесплатно пустят в Московский зоопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Женщины в одежде с "леопардовым" узором получат право бесплатного посещения Московского зоопарка 8 марта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Акцию проведут в честь амурских леопардов и других кошачьих, которых считают редкими. Для получения бесплатного прохода в "леопардовый" узор должен быть окрашен любой крупный видимый предмет одежды.

"Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет в случае соблюдения требований к внешнему виду", – рассказали в пресс-службе.

Гостей ждет обширная развлекательная программа. Так, панда Диндин будет гулять по "волшебной поляне" и получит подарок в виде особого цветка. Ранее его раскрасил самец панды Жуи. До этого он сделал ей открытку в честь Дня всех влюбленных.

Ранее Диндин получила корзину с бамбуком и фруктами за примерное поведение. Также стало известно, что 30 и 31 июля в Московском зоопарке откроют специальный раздел, посвященный пандам.