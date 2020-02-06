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Общество

17:53

Мост в "Зарядье" очистят от снега

город общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Уборочные работы начались на "Парящем мосту" в парке "Зарядье" из-за снегопада, в них задействованы 8 человек.

Отмечается, что обычно на мосту дежурит бригада из трех человек. Они занимаются уборкой конструкции от снега и мусора, однако погодные условия требуют увеличения дежурящих.

"Во время снегопада численность бригады, в зависимости от его мощности, может увеличиваться до 5–10 человек", – приводит РИА Новости слова начальника отдела ГБУ "Гормост" Сергея Бражника.

По его словам, уборка моста производится исключительно вручную, поскольку он имеет деревянное покрытие.

Ранее столицу накрыли снег и метель. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, погоду будет определять влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном. В целом по столице столбики термометров покажут -1... -3 градуса.

Пришедший снегопад осложнил ситуацию и на столичных дорогах – на проезжей части образовался гололед. В связи с этим коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы.

Снегопад осложнил ситуацию на столичных дорогах

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