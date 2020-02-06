В районе Выхино-Жулебино реконструируют теннисный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теннисный центр, расположенный у станции метро "Жулебино" в районе Выхино-Жулебино, реконструируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На заседании градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина было принято решение предоставить посетителям центра более комфортные условия.

В здании появится капитальный блок с раздевалками, душевыми и санузлами. Отдельную комнату оборудуют для инструкторов. Всего новые помещения займут 146 квадратных метров.

После реконструкции теннисный центр будет адаптирован для проведения соревнований разного уровня. Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что в районе Волгоградского проспекта в Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс как один из этажей местного колледжа. Ожидается, что общая площадь здания составит 1,7 тысячи квадратных метров.

