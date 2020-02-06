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15:15

Спортивно-досуговый комплекс построят на месте долгостроя в районе Выхино-Жулебино

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спортивно-досуговый комплекс построят в районе Выхино-Жулебино на месте долгостроя – многоэтажного гаража. Решение принято на заседании градостроительно-земельной комиссии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Земельный участок находится на пересечении улиц Авиаконструктора Миля и Привольной. На нем в соответствии с инвестиционным контрактом в 1997 году начали строить многоэтажный гараж.

Первый пусковой комплекс на 400 машино-мест открыли в 2005 году. Он эксплуатируется и сегодня. Затем работы на объекте прекратились.

В 2017 году город расторг с инвестором контракт. Монолитные конструкции демонтировали, а котлован на месте строительства второй очереди объекта был ликвидирован.

Теперь на этой территории построят спортивно-досуговый комплекс (некапитальный павильон) с площадками для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и занятий спортивными танцами.

Работы проведут в рамках программы "Мой район".

Ранее сообщалось о планах построить спортивный комплекс в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Объект будет включать 12 разных функциональных зон и станет самым крупным спортобъектом в Некрасовке.

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